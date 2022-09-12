Відбито атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого тривають бої, - Генштаб

Розпочалася двісті перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

"Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград, Великомихайлівка. Росіяни здійснили черговий терористичний акт - завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста. В результаті було частково знеструмлено декілька областей", - зазначають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку - біля Кіндратівки Сумської області;

на Харківському напрямку - населених пунктів Костянтинівка, Уди;

на Слов’янському напрямку противник обстрілів не вів;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам’янське та Спірне;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку - вогнева активність в районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;

на Запорізькому напрямку - біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного.

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На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

"Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають", - додають у Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала по позиціях ворога вісім ударів - уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу "Орлан-10", збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101. Втрати ворога в живій силі уточнюються.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ", - резюмують у Генштабі.