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У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб

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У боях на Херсонщині 810 бригада морської піхоти РФ втратила 85% особового складу, - Генштаб
На Херсонському напрямку ворог зазнав значних втрат у живій силі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі.

"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Nestor Nen
    Опять ватоголовые самки будут в тлфн орать "что ж вы бандеровцы творите")))
  • govtva
    Самая невезучая бригада ее уже хорошо потрепали азовцы при штурме Мариуполя и командира тогда еще грохнули.
  • Яр Холодний
    Російські матері шлють прокльони матерям України, сини яких - «бандерафашисти» , убивають на своїй землі їх «мальчиков» , які прийшли їх «асвабаждать»!
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