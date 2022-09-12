Ракетний удар окупантів по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова: наразі відомо про одного загиблого
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Окупанти обстріляли житловий будинок у Новобаварському районі Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл житлового будинку у Новобаварському районі. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - зазначив він.
Терехов додає, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.