Ракетний удар окупантів по житловому будинку у Новобаварському районі Харкова: наразі відомо про одного загиблого

Окупанти обстріляли житловий будинок у Новобаварському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл житлового будинку у Новобаварському районі. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", - зазначив він.

Терехов додає, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Новобаварському району Харкова, ракета влучила у житловий будинок, - Терехов