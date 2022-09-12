Україна переламала хід війни. Але все може затягнутися і на 2023 рік, - ISW

Українські війська завдали Росії великої поразки, відвоювавши під час швидкого контрнаступу майже всю Харківську область. ЗСУ по-максимуму використовують західні системи озброєння.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його аналітики зазначають, що Київ оголосив про контрнаступ в Херсоні а потім атакував сектори, від яких Росія відвернула свою увагу.

Збройні сили України застосували HIMARS та інші західні системи для атак на російські наземні лінії зв'язку в Харківській і Херсонській областях, створивши умови для успіху операції.

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Українська влада демонстративно обговорювала удари на півдні, успішно вводячи росіян в оману щодо своїх намірів в Харківській області.

Нинішній контрнаступ не покладе край війні, зазначають експерти ISW. Кампанія на північному сході України в підсумку завершиться, що дозволить російським військам відновити стійку оборонну лінію і, можливо, навіть провести локальні контратаки.

Україні доведеться починати нові контрнаступальні операції, щоб завершити звільнення окупованої Росією території, у зв'язку з цим війна, імовірно, затягнеться до 2023 року.

Україна переламала хід війни на свою користь. Київ, ймовірно, буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а Росія буде все частіше неадекватно реагувати на фізичний і психологічний тиск з боку України, підсумовують експерти.

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Ключові висновки аналітиків ISW:

Українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у стрімкому контрнаступі.

11 вересня українська влада зупинила останній діючий реактор Запорізької АЕС.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що російські війська відводяться з позицій на всій території Харківської області.

Українські сили просунулися у Вовчанськ і Великий Бурлук, на південь від міжнародного кордону.

Українські сили продовжують вести позиційні бої і завдавати ударів по російських військових, тиловим і транспортним засобам уздовж Південної осі.

Російські сили провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки та Бахмута.

Російська влада продовжує черпати бойові сили з різних зовнішніх джерел для підтримки операцій в Україні і щосили намагається компенсувати добровольців.

Успіх недавніх українських контрнаступів, ймовірно, сприяв заяві Росії про те, що референдуми про анексію будуть відкладені на невизначений термін.

Нагадаємо, до цього аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вже звітували, що наші бійці звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів з 6 вересня.

Також фахівці стверджували, якщо українські війська звільнили Великий Бурлук, то це дозволило їм розмістити сили в межах 15 кілометрів від міжнародного кордону, як бачимо зі звіту Залужного про 50 км, цього поки не сталося.