На Миколаївщині за добу окупанти обстріляли житлові будинки, комунальні будівлі. Є поранені, серед них - дитина

Протягом 11 вересня російські загарбники завдавали ударів по громадах Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Баштанський район:

Вчора, 11 вересня, о 23:55 обстрілів зазнало смт Березнегувате Березнегуватської громади. Пошкоджено газопровід, житлові будинки, адміністративну будівлю та технічні споруди комунального підприємства, магазини.

Також о 22:25 зафіксовано обстріли прилеглої території села Калачеве Березнегуватської громади. Детальна інформація уточнюється.

Близько 13:00, 11 вересня, були обстріли в с. Широке Широківської громади. Зруйновано один будинок. З 17:00 до 20:00 були обстріли за межами населеного пункту. Сьогодні, 12 вересня, близько 01:00 в селищі також зафіксовано обстріли. Влучання були по відкритим територіям та дорожньому покриттю. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що сьогодні, 12 вересня, близько 01:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської ТГ. Постраждалих та руйнувань немає.

" У Вознесенському районі вдень, 11 вересня, близько 11:14 за інформацією ОК "Південь"стратегічною авіацією ворог доправив по Вознесенську три крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Без постраждалих.

Як повідомляє Вознесенська РДА, у ході обстеження комісією міської ради встановлено часткову руйнацію 40 житлових будинків. До лікарні з травмами потрапило п’ять людей, з них одна дитина.