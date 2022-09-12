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Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

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Кулеба про ракетний удар окупантів по ТЕЦ: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму
Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері, коментуючи ворожі ракетні обстріли цивільної інфраструктури напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористична Росія завдала ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, залишивши тисячі українців без світла, води та тепла. Путін планує більше такої тактики взимку та промацує ґрунт. Зараз він має отримати жорстку відповідь. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

Також читайте: Зеленський про ракетні удари окупантів по критичній інфраструктурі: Лише мета залишити людей без світла й тепла

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Топ коментарі

  • Vasily Androshchook
    Або просто щільно бомбардувати кацапську інфраструктуру, щоб імперський сказ скоріше пройшов.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Яке ідіотське формулювання. Це не спонсорство тероризму, а чистий тероризм! Ставити питаня слід про визнання рашки недодержавою-терористом!
  • DubBuk
    А чому спонсором, а не саме державою-терористом ?
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