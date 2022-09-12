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Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"

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Ніколенко про удар рашистів по ТЕЦ: "Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України"
Російський ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктурі України був актом відчаю після величезних втрат і відступу російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Росія вдарила по критичній інфраструктурі України. Цілями були електростанції, що призвело до масових відключень електроенергії. Це акт відчаю після величезних втрат і відступу Росії на сході України. Незважаючи на свою терористичну тактику, вони приречені програти цю війну", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Muron
    Це нагадує кацапську традицію: насрати перед порогом ворога перед втечею "восвояси"
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Пора лупити нам по кацапській інфраструктурі! Бо даже виб'ємо кацапопітеків зі своєї території це не факт що війна припиниться. Вони будуть лупити по нас ракетами зі своєї території. Тому вже треба "малювати" плани як нам кацапів нищити на їхній території-бо вони нам спокою не дадуть!
  • nav svargi
    oni shas k zime vot takimi podljankami i budut zanimatsa treba ih samih ostavitj bez sveta ta tepla 🤬
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