Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 950 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 2168 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 4 640 (+23) од,
- артилерійських систем - 1269 (+6) од,
- РСЗВ - 311 (+0) од,
- засоби ППО - 162 (+0) од,
- літаків - 243 (+1) од,
- гелікоптерів - 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 903 (+1),
- крилаті ракети - 216 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18) од,
- спеціальна техніка - 117 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках", - зазначили у Генштабі.