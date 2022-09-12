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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 52 950 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 52 950 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 2168 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 4 640 (+23) од,
  • артилерійських систем - 1269 (+6) од,
  • РСЗВ - 311 (+0) од,
  • засоби ППО - 162 (+0) од,
  • літаків - 243 (+1) од,
  • гелікоптерів - 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 903 (+1),
  • крилаті ракети - 216 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3463 (+18) од,
  • спеціальна техніка - 117 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках", - зазначили у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 52 950 осіб, 243 літаки, 213 гелікоптерів, 2 168 танки, 1 269 артсистем та 4 640 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Якщо карта deep state, то вони беруть за основу інформацію, офіційно озвучену нашим ГШ та регіональними командуваннями. То в них відповідно часовий лаг у 2-3 доби (у бік запізнення).

    Ви ж не думаєте, що у авторів карти deep state є своя агентурна мережа вздовж лінії фронту, і вони отримують інфу "із перших рук" і відразу наносять її на карту?
  • Яр Холодний
    Я так розумію - східна частина Ізюму (за річкою) в руках кацапів! Вони ж коли відходили - міст підірвали Тому і "нестиковка"
  • Sergey Sheshenya
    Трофеї не рахуються, як їх втрати)
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