Донеччани негативно ставляться до маріупольців через російську пропаганду, - Донецька ОВА
Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Є новоокуповані території і староокуповані території. Те, що ми зараз бачимо у пабліках та по інформації від людей, з якими ми тримаємо зв’язок, є певна конкуренція між окупованими вісім років тому і новими територіями. Наприклад, донеччани дуже негативно ставляться до маріупольців, оскільки вважають, що Росія занадто багато приділяє уваги цьому місту, а для Донецька не зробили абсолютно нічого за вісім років", - розповіла вона.
За її словами, ця негативна тенденція виникає через російську пропаганду, яка по телевізору вихваляється відновленням і відбудовою Маріуполя. Хоча насправді робиться тільки десята частина від показаного.
"Це прикра і негативна тенденція. Ми розуміємо, в якому відчаї перебувають люди на окупованій території, і та пропагандистська картинка, яку роблять на окупованих територіях росіяни, наприклад, в тому ж Маріуполі, нічого спільного з реальністю не має. Те, що показують по телевізору росіяни, - лише невеличкі частини відбудовуються, а насправді сотні тисяч людей перебувають просто на межі гуманітарної катастрофи", - додала Ігнатченко.
Водночас речниця ОВА зазначила, що можливість виїхати з окупованих територій є: через Росію у Європу та у бік Запоріжжя. З 1 серпня з Маріуполя і околиць виїхало близько семи тисяч людей, зазначила вона.