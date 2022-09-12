Ердоган знову пропонуватиме Путіну зустрітися із Зеленським, - турецькі ЗМІ
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе перемовини з російським колегою Володимиром Путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Hurriyet.
Зустріч Ердогана і Путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Як зазначається, найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні.
"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні", - пише Hurriyet.
Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".