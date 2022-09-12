На Полтавщині відсутній зв’язок та інтернет або перебої двох мобільних операторів. Фахівці працюють над відновленням, - ОВА

Зараз приблизно на половині території Полтавської області відсутній зв’язок та інтернет мобільного оператора "lifecell", також зафіксовані перебої зі звязком у оператора "Київстар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Зараз приблизно на половині території області відсутній звʼязок та інтернет мобільного оператора "lifecell". Через перепади напруги вийшов із ладу регіональний вузол звʼязку цього оператора. В другій половині дня інтернет і звʼязок lifecell мають повністю відновити.

В оператора Київстар є перебої зі звʼязком у двох локаціях Полтави, але протягом найближчої години проблеми також мають усунути", - йдеться у повідомленні.

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У ОВА нагадали, що в Україні працює національний роумінг. Він дає змогу бути на звʼязку, якщо зник сигнал свого мобільного оператора. Детальніше – на інфографіці.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів. Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.