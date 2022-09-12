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Зеленський не хоче переговорів з Путіним, бо росіяни лише висувають ультиматуми

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Зеленський не хоче переговорів з Путіним, бо росіяни лише висувають ультиматуми
Президент України Володимир Зеленський не планує проводити переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, бо росіяни не готові до конструктивних перемовин і ладні тільки ставити ультиматуми.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, не в його принципах починати розмову з людиною, яка висуває ультиматуми.

"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з їхньої (Росії. - Ред.) сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін. - Ред.) чи хтось інший. Це мій принцип - я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", - заявив президент України.

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Зеленський додав, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, бо Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - пояснив він.

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"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", - додав Зеленський.

Топ коментарі

  • Маркиз
    "Народ-богоносец", ага. Готовы уничтожить всю планету из-за того, что украинцы надрали им зад)

    Смешные тупоголовые кацапы забывают, что и Ядерное Оружие (ЯО), которым они готовы ударить по Украине, НАТО, ЕС - находится в том же плачевном состоянии, что и их обоссаные вояки)
    Как говорит Олег Шарп, "не может быть в государстве всё говняным, а армия - классной. Ну, не может!
    Если туалеты говняные, СМИ говняные, технологии - хоть и украденные, но в российском исполнении - говняные, мозги пропитые и говняные, образование говняное, царь трижды говняный, то с какого перепугу армия должна быть супер-пупер, не говняной?
    Она что, с другой планеты?
    Она - лишь продукт прогнившего социума, который держится на пропаганде, лжи и углеводородах"
  • Kare Resa
    Спасибо Эрдоган за дроны. Но, не может быть ни каких переговоров, только капитуляция России на условиях Украины. Условия простые: освобождение всех оккупированных территорий Украины. Выплата материального ущерба. Сокращение российской армии до 50 тысяч. Запрет на наличие ядерного вооружения, сокращение других видов вооружения. Раздел России на сферы влияния Украины, США, Англии, Германии, Польши и т.д. (как было в Германии в 1941г.) Отстранение путина и его окружения от власти, суд над ними и т.д.
  • Garry Grant
    Ой,який герой став,коли ЗСУ всупереч дєрьмаку почали давати відсіч. А сам бігав по ОП в кокаїновому угарі. Батька нації з себе корчить тепер? Та ні. Мерзота зелена. Пам'ять в українців--це не пам'ять рибки гупі. Хай навіть не розраховують.
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