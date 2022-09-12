Зеленський не хоче переговорів з Путіним, бо росіяни лише висувають ультиматуми

Президент України Володимир Зеленський не планує проводити переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, бо росіяни не готові до конструктивних перемовин і ладні тільки ставити ультиматуми.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, не в його принципах починати розмову з людиною, яка висуває ультиматуми.

"На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з їхньої (Росії. - Ред.) сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував - він (Путін. - Ред.) чи хтось інший. Це мій принцип - я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми", - заявив президент України.

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Зеленський додав, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті між сторонами, можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, бо Мінськ - порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - пояснив він.

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"Все одно Росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами", - додав Зеленський.