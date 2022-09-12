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Що білоруські військові думають про війну в Україні: Якщо РФ провально показала себе в наступі, то в обороні від них нема чого чекати

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Що білоруські військові думають про війну в Україні: Якщо РФ провально показала себе в наступі, то в обороні від них нема чого чекати
Філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.

Як інформує Цензор.НЕТ, білоруське видання "Наша Ніва" опитала чинних офіцерів Білоруської армії та Прикордонного комітету про війну в Україні. Ранг опитаних - від молодших офіцерів до полковника.

"Путін думав, що Україна не готова до такої війни, а виявилося, що це Росія не готова, - зазначає чинний полковник. - Іти завойовувати Україну без резервів і з таким широким фронтом...".

За словами військових РБ, філософія російської армії "у нас невичерпні ресурси" зазнала краху.

"Ну так, можливо і невичерпні, але одна справа їх мати, а інша - ними користуватися. І знищення складів боєприпасів та шляхів їх доставки - це вже практична сторона. Без доступу до "необмежених ресурсів" війна скотилася до метушні за селища міського типу, що в "офіційних джерелах" видається мало не за битви на Курській дузі", - кажуть військові Білорусі.

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"За фактом, "другу армію світу" зупинили реактивні системи кінця 90-х, і це, звичайно, смішно, це знущання з усієї філософії непереможності російської зброї", - додали в армії РБ.

Також, за словами військових, зазнало краху і твердження про "найкращу в світі ППО" російської армії.

"Якщо Росія провально показала себе в наступі, то в обороні я б від них нічого не чекав", - каже один з військових Білорусі.

"Українцям буде і простіше в атаці, і пропорції втрат у наступі будуть меншими, ніж у росіян, які не можуть відновити свої втрати швидко, оскільки не мають резервів. Це так і виходить: росіяни два місяці беруть село, потім за два дні його віддають. З погляду військового мистецтва та оперативної стратегії українці красені, бажаю їм зберегти більше життів та вибити окупантів так, щоби раз і назавжди. Це їхня перша справжня війна за незалежність", - сказав найвищий з опитаних офіцерів ЗС Білорусі.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    - А шо с Беларуси обстрелы Украины продолжаются ?
    - Тогда мы идём к вам !
  • Яр Холодний
    Я побачу, ЩО "заспівають" ці "ахвицери", коли Білорусь поставлять перед фактом виплати Україні репарацій за посібництво у війні!
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    білоруські військові воюють у полку імені Кастуся Калиновського..
    а те, опитане, - безродні бариги-заробітчани на цепку у будці біля хати вусатого таргана-колгоспника
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