Екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна підозрюють у держзраді та самовільному залишенні місця служби, - Офіс Генпрокурора

Затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБ України, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

В ДБР підтвердили затримання. Водночас Дудін заявив, що Татаров допомагає ФСБ переслідувати його за вказівкою члена партії "Слуга народу" Слюсарєва.

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