"Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен

У Берліні пильно слідкують за успіхами ЗСУ на сході і півдні і перебувають у захваті від наступу українських військових.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала в інтерв’ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

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