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"Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен

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"Берлін у захваті від наступу ЗСУ", - посол Німеччини Фельдгузен
У Берліні пильно слідкують за успіхами ЗСУ на сході і півдні і перебувають у захваті від наступу українських військових.

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сказала в інтерв’ю Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі в Берліні спостерігали і були в захваті від наступу українських Збройних сил на сході і на півдні", - сказала Фельдгузен.

Водночас, за її словами, у Берліні досі не завершилась дискусія щодо можливих поставок танків західного зразка Україні.

"Ця дискусія триває. Ви не один раз чули нашого канцлера, який сказав, що він у тісному контакті з партнерами - США, Великою Британією, Францією - щодо цієї математики… Кінця цієї дискусії ще немає, але сподіваюся, що вона успішно і позитивно закінчиться для України", - додала Фельдгузен.

Також читайте: Посол Німеччини Фельдгузен про порівняння Путіна з Гітлером: "Паралелі просто очевидні"

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Берлін боявся двохсоту армію світу і раптом прозрів.
  • Bel Amor
    Україна теж у захваті від німецьких поставок танків
  • Aleks_15
    так Украинцы же и в вов все решали, а кацапы только крали и прятались
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