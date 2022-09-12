Окупанти намагаються відійти з Харківщини на територію РФ, займаються мародерством, грабують школи, - розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО, частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.
Зазначається, що під час втечі військові РФ займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.
В одному з сіл окупанти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.
"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів", - зазначили в ГУР МО.