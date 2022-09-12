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Окупанти намагаються відійти з Харківщини на територію РФ, займаються мародерством, грабують школи, - розвідка

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Окупанти намагаються відійти з Харківщини на територію РФ, займаються мародерством, грабують школи, - розвідка
На Харківському напрямку внаслідок успішного контрнаступу українських Сил Оборони окупанти намагаються втекти вглиб тимчасово захоплених територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО, частина з них намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.

Зазначається, що під час втечі військові РФ займаються масовим мародерством, завантажуючи на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп'ютери. Зафіксовано непоодинокі випадки грабунків шкіл. Зі спортзалів виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл окупанти викрали автобус та покинули за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

"Особовому складу підрозділів так званої "ДНР", що донедавна дислокувались в Ізюмі, довелося відступити на 60 кілометрів від міста, через відсутність поповнення боєкомплекту та палива. Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація – про успішний наступ рашистів", - зазначили в ГУР МО.

Також читайте: Окупанти залишили Великий Бурлук та Дворічну. На окремих ділянках фронту на Харківщині ЗСУ вийшли на держкордон з РФ, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • Saskia Jansen
    Юрій Гудименко

    27 mins ·Привіт, котики. Про важливе хочу поговорити.

    Є один небезпечний міф у головах багатьох українців. Формулюється він приблизно так: треба викинути росіян за лінію кордону, і війна закінчиться. Ми відбилися, юху, перемога і шампанське.

    Це повна фігня. І фігня небезпечна.

    Наочний приклад. Вчора російські війська було відкинуто за кордон майже по всій території Харківської області. Тобто відбулося приблизно те саме, про що мріють українці - вихід на кордони 1991 року - тільки в мініатюрі.

    Чи врятувало це Харківську область від ракетного удару? Чи перестали у Харківській області гинути люди?

    Ні. Не врятувало і не перестали. Бо Росія влаштувала обстріл з Каспійського моря, дуже далеко від наших кордонів.

    І вихід на всі кордони України також не припинить війну і не принесе нам миру. Як мінімум доки у Росії залишаються ракети. Кордон - це, за великим рахунком, лише лінія на мапі. Це те, про що хтось колись домовився словами на папері. Соціальний конструкт.

    Жоден кордон сам по собі нікого не захистить. Захищають прикордонники, ПВО і ЗСУ.

    Росія, програвши війну на нашій території, не зупиниться. Вона вже - ще не програвши остаточно - перейшла до останньої стратегії слабких: тероризму. Обстріл ТЕЦ - це відкритий терористичний акт, бо обстріл ТЕЦ не зможе зупинити наступ ЗСУ.

    І нам всім потрібно розуміти, що Росія продовжить терористичні дії. Навіть коли ми викинемо їх і з Херсонщини, і з Донбасу, і з Запорізької області та Криму. Особливо тоді.

    І наша стратегія має бути простою.

    1. Переозброєння української армії із акцентом на ракетне озброєння. На кожну ракету у Харківську область має летіти дві у Московську чи Курську. Два ока за око. З ними працює тільки так.

    2. Курс на повне знищення російської державності, на роззброєння залишків Російської Федерації і демілітаризацію.

    3. Публічний суд над всіма, хто віддавав злочинні накази, скоював військові злочини і вчиняв акти тероризму на території України, включно із вчорашньою ракетною атакою.

    4. Відмова від міфів у голові. Це важливо.

    Ми маємо справу з країною-терористом. А від тероризму не захищають кордони.

    Терористів знищують. Крапка.
  • Aleks_15
    хуже всего, что уничтожением украинских книг занимались местные жители коллаборанты
  • частный сектор
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