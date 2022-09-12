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США засуджують російські удари по енергетичній інфраструктурі України, - Держдеп

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США засуджують російські удари по енергетичній інфраструктурі України, - Держдеп
США засуджують завдання Росією напередодні ввечері ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це представник Держдепу Нед Прайс написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, внаслідок яких тисячі мирних жителів залишилися без електрики та чистої води. Ми проти агресії Росії", - написав Прайс у твіттері вранці у понеділок.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    надобно еще к осуждением ракет к хаймарсам на 500км добавить ,абрамсов и насамс(хотя бі батарей 8-10)))
  • 5 копійок
    Дайте далекобійні ракети і не виставляйте умови не пуляти по запаребріку.
  • vadym sestritsyn
    Дайте ATACMS и переживайте дальше!
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