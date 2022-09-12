Війська РФ на окупованих територіях чинять лінгвоцид, - мовний омбудсмен Кремінь

Російські загарбники на тимчасово захоплених територіях України перейшли до лінгвоциду - витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це вилучення або спалення книжок, перепідготовка педагогічних працівників, нав’язування шкільних програм відповідно до російського освітнього законодавства. Це проведення так званих уроків миру, де вже 1 вересня розповідали про "денацифікацію", про те, що України "не існує" та багато інших російських наративів. Це - злочини проти громадян України!" - наголосив він.

За його словами, явище лінгвоциду охопило не лише освіту, а й сфери культури, телебачення і радіомовлення, інформації для загального ознайомлення (заміна вивісок), друкованих ЗМІ тощо.

"Ми зібрали велику кількість матеріалів. Всі вони узагальнені та передані до міжнародних правозахисних організацій і правоохоронних органів, до Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - зазначив Кремінь.

Він висловив переконання, що зібрані матеріали долучать до міжнародного позову проти РФ.

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