Новини • Допомога Україні, Війна

Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен

7 92769
Дві системи ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні до кінця року, ще дві - на початку наступного, - посол Фельдгузен
Німеччина планує поставити Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця цього року, а на початку наступного - ще дві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо НВ заявила посол ФРН Анка Фельдгузен.

"Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи (IRIS-T. - Ред.). Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року", - зазначила дипломат.

Також читайте: Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему ППО Iris, - Кулеба

Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Краще так ніж, допомога від Гетьманцева , який за день до війни зірвав оборонний бюджет з піною у рота...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Швидкість Німеччини у допомозі України зброєю-вражає...
  • FT FT
    Меня улыбает как Германия нам в обмен на капитуляцию, предлагала *гарантию безопасности*. Каким образом они вообще то нам могли что то гарантировать, если они год собираются нам поставить несколько станций ПВО. С такими темпами рашисты могли захватить Украину 10 раз вдоль и поперек прежде чем немцы что то там перднут.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини