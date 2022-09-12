Окупанти намагаються перекинути резерви до Херсону, але ЗСУ контролюють переправи, - розвідка Великої Британії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
За інформацією міністерства, поблизу Херсона "Росія, ймовірно, намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту", однак "імпровізований понтонний міст, який Росія почала зводити понад два тижні тому, залишається незавершеним".
У Міноборони Британії зазначили, що "українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости".
Також у міністерстві відзначили контрнаступ українських військових на Харківщині, підкресливши, що починаючи з 7 вересня, Україна звільнила територію вдвічі більшу за площею від Лондонської агломерації.
"Швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального оперативного плану Росії. Більшість її сил в Україні, швидше за все, змушена надавати пріоритет екстреним оборонним діям. І без того обмежена довіра розгорнутих військ до вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще погіршиться", - додали у Міноборони Великої Британії.