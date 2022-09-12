Якби Україна не підготувалась добре до війни, то російські танки були б у Варшаві та Празі, - Данілов

Якби Україна не готувалася до війни, то "питання присутності російських танків у Варшаві, Празі, Ризі та Таллінні було б актуальним".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Went.

"Звичайно, ми підготувалися досить потужно, і події, які відбулися після 24 лютого, свідчать про те, що наша підготовка була максимально організованою", - сказав він.

За словами Данілова, Україна не використовує поняття наступу, оборони чи контрнаступу, а головним завданням є повне звільнення країни від окупантів.

"Ми захищаємо Європу. Якби ми не підготувалися добре до цієї агресії, питання присутності російських танків у Варшаві, Таллінні, Празі та Ризі було б надзвичайно актуальним. Це наша спільна боротьба", - додав секретар РНБО.

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