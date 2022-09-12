Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань

Німецькі законодавці й інші політики закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним Силам України основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marders, адже вони потрібні для швидкого звільнення захоплених РФ територій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що "нинішнє просування ЗСУ та перші відвойовані райони на сході говорять про бойову міць України і беззастережну волю повернути захоплене Росією".

"Має вирішальне стратегічне значення, щоб Захід зараз і негайно поставив Україні додаткову військову техніку й важке озброєння. Зараз не час для прокрастинації й вагань. У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території", – сказала вона.

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Експерт із зовнішньої політики СДПН Майкл Рот також висловився за швидку підтримку ЗСУ новою зброєю: "Захід, особливо США, Німеччина, Франція й Польща, мають швидко координувати свої дії та адаптувати свої постачання до нової ситуації".

З огляду на останні успіхи ЗСУ, лідер Партії зелених Омід Нуріпур закликав наростити постачання німецької зброї Києву: "Всі в уряді знають, що можна зробити більше. Воно [озброєння] має поставлятися не лише по "обміну кільцями", а й, по можливості, безпосередньо зі складів Бундесверу та промисловості. Ми маємо зосередитись на потребах України. Саме зараз, поки не настала зима, ми маємо підтримати Україну у звільненні якомога більшої частини своєї країни".

Разом з тим Нуріпур солідарний із Шольцем у тому, що щодо танків Leopard "ми повинні рухатися разом з нашими союзниками, це важливіше, ніж суперечки про окремі системи озброєння".

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Експерт з оборонної політики фракції ХСС Флоріан Хан закликав канцлера поставити ЗСУ більше зброї: "Нинішній розвиток подій в Україні показує, що за наявності необхідних засобів прагнення Путіна до вторгнення може бути успішно відбито. Берлін має нарешті відмовитися від свого небажання і поставити більше зброї".

Голова СДПН Ларс Клінгбейл закликав до швидкого перегляду Заходом подальшого постачання зброї Україні. Після деокупації ЗСУ територій на сході він сказав, що це "величезний успіх, і це також пов'язано з тим, що Захід, Німеччина, ми поставили неймовірну кількість зброї за останні тижні та місяці. І це має продовжуватися. Це буде продовжуватися".

"Але, звичайно, ми в західному альянсі також маємо оцінити: чи маємо ми зараз поставити більше зброї? І це має статися швидко", – сказав Клінгбейл. Він також, як і Шольц, виключив, що ФРН діятиме самотужки з постачання ОБТ: хоче координації дій з Францією та США.

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З аналогічною заявою виступив і експерт ХДС із зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер: "Щоб контрнаступ був успішним у довгостроковій перспективі та щоб Україна повернула та відстояла свою територію, зараз потрібна вся можлива військова підтримка. Німеччина могла б негайно поставити Marder та Leopard". Він закликав канцлера та міністра оборони Крістін Ламбрехт відмовитися від їхнього обережного підходу до підтримки України танками.