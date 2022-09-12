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Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров

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Окупанти відмовились від проведення псевдореферендуму на окупованих територіях, - Федоров
Російські загарбники відмовляються проводити псевдореферендум навіть для картинки російських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, серед основних причин - вдалий наступ ЗСУ і деокупація населених пунктів у Харківській області, а також постійні атаки сил спротиву на ворожі військові бази, штаби окупантів та на учасників організації псевдореферендуму.

"Окупанти відчували тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій. Сьогодні ми чітко розуміємо - псевдореферендум не відбудеться ніколи", - зазначив Федоров.

Попередньо окупанти проголошували, що псевдореферендум відбудеться 11 вересня. Саме на цю дату вербували колаборантів і утримували зрадників. 

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    какая битва там уже паспорта Украины достали постирали и отгладили накрахмали также и вышиванки.... виршы Шевченко и Гимн Украины наскоро учат или повторяют... пишут уже доносы в СБУ себя выгораживая мол по принуждению я---- а вот Иванов Петров Васечкин и еще 1000 мудаколв сами добровольно сотрудничали с Рашкой.. ох и намаемся мы с даунецким быдло ското базой..
  • Fjall_Raven
    причина отказа "- да у них рехверендум не той системы" (С)
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а что случилось?
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