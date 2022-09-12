Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер

"Заступник голови адміністрації" Віталій Гура каже, що його "смерть" нібито інсценувала ФСБ. І обіцяє повернутися.

Гуру показав російський державний "Перший канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зрадник твердить, що його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про підготовку замаху.

"На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити", - розповів він.

Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

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Віталій Гура

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого "заступника начальника поліції" окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі.

Сергій Томка

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Гури стало відомо 6 серпня. Тоді повідомляли, що в нього стріляли з пістолета Макарова у приватному будинку. Потім намагалися діставити з пораненням до Криму, але Гура нібито вмер під час транспортування.

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