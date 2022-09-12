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Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер

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"Заступник голови адміністрації" Віталій Гура каже, що його "смерть" нібито інсценувала ФСБ. І обіцяє повернутися.

Гуру показав російський державний "Перший канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зрадник твердить, що його "смерть" 6 серпня була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про підготовку замаху.

"На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готують замах, надали запис, що мають, що хочуть мене вбити", - розповів він.

Гура заявив, що він нібито повернеться до Нової Каховки і займатиметься своєю діяльністю далі.

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Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер 01

Віталій Гура

Також російське пропагандистське телебачення назвало інсценуванням вбивство так званого "заступника начальника поліції" окупованої росіянами Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Колаборант Томка теж з’явився в ефірі.

Росіяни показали по ТБ зрадника Гуру з Нової Каховки. Раніше думали, що він помер 02

Сергій Томка

Нагадаємо, про ліквідацію зрадника Гури стало відомо 6 серпня. Тоді повідомляли, що в нього стріляли з пістолета Макарова у приватному будинку. Потім намагалися діставити з пораненням до Криму, але Гура нібито вмер під час транспортування.

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    здохнут по любому. просто это "отложенный запуск" ))
  • Fedor Mozirsky
    Треба виправляти недопрацювання.
  • VOLVO XC 70
    СООБЩИЛИ--- САЛЬДО ПОМЕР В МОСКВЕ БОЛЬНИЧКЕ СКЛИФОСОВСКОГО РЕАНИМАЦИЯ....
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