Окупанти запасаються цивільним одягом та готуються до втечі на Херсонщині, - Братчук
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Російські загарбники готуються до втечі з Херсонщини, а в разі невдачі - здаватися в полон ЗСУ.
Про це розповів речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. За інформацією учасників Руху опору "Південь", в обласному центрі та інших населених пунктах області російські окупанти активно запасаються цивільним одягом. Таким чином вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону", - йдеться в повідомленні.
За словами Братчука, від окупантів максимально приховують, що позаду них виставили загороджувальні загони із "кадирівців".
"Партизани закликають окупантів рятувати життя та зустрічати ЗСУ з піднятими руками та покинутою зброєю", - підсумував він.