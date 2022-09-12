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Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК

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Кабмін зняв обмеження на виїзд людей з інвалідністю за кордон. ПЕРЕЛІК
Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

От кому дозволено перетинати державний кордон:

  • людині з інвалідністю I або II групи - у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їхніх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
  • людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, - у супроводі постійного доглядальника;
  • людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, - у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
  • людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.

Також читайте: Людям з інвалідністю наразі не потрібно повторно проходити комісію для продовження дії відповідної довідки, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Зараз клізмачи зароблять.
    Та "інвалідів" річька хлине за кордон. Ось такіяк ці "інваліди" - орденоносці
  • Irina So 2b51f28f
    Ту инвалидность хрен получишь у нас!
    А те, кто её имеютЮ, даже безногие!!!, проходят каждый год комиссию! Разве это правильно?
    После инсульта, если ты сам ходишь, инвалидность НЕ дают! Можно даже и не рыпаться. А работать? Кто возьмёт человека после инсультиа, коглда вся левая сторона бездействует?
  • Alex Smith bb5fe51c
    Вся верховна рада выедет и нынешняя и бывшая. И все дочки и сынки богатых *******,кто не успел.
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