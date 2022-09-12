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ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"

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ЗСУ деокупували 500 квадратних км на Херсонщині. Визволено Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку, - ОК "Південь"
Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п’ять населених пунктів.

Про це сьогодні на брифінгу заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і перебувають під українським прапором", - заявила вона.

Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    це як слова самої найгарнішої пісні
  • Heisenberg 477a7595
    Отак, потрохи, потрохи... Севастополь, ау!
  • Vika Lysenko
    Слава ЗСУ ‼️Красавчики 🙏❤️👍💙💛❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀
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