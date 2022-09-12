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В армію РФ вербують жителів Камчатки, оскільки вони "адаптовані до низьких температур" та "ефективніші в зимовий період", - розвідка

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В армію РФ вербують жителів Камчатки, оскільки вони "адаптовані до низьких температур" та "ефективніші в зимовий період", - розвідка
В РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

"Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу РФ та Камчатки. За задумом - вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крелівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.

"Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити". Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні", - додали в ГУР МО.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ух який хітрий план,навіщо давати ватніки війсковим нехай в бій ідуть моржі та закальонніі кацапи
    а тим часом на Херсонщині ...
  • Тетяна Тать
    ну еще неплохо к низким температурам адаптированы пингвины и белые медведи.
    военкоматы раши, у вас просто непаханое поле потенциальных призывников
  • Борменталь Незабаром
    кацапи вважають, що в військовому ділі найважливіше, це бути адаптованим до низьких температур і де вони низьки температури знайдуть в Україні?
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