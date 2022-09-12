В армію РФ вербують жителів Камчатки, оскільки вони "адаптовані до низьких температур" та "ефективніші в зимовий період", - розвідка
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.
"Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу РФ та Камчатки. За задумом - вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що крелівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат.
"Як кажуть самі "новобранці": "нам за все життя стільки не заробити". Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні", - додали в ГУР МО.