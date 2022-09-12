Через обстріл виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури Харкова. Місто без світла та води, - Терехов

Через обстріл ворога знову виведено з ладу об’єкти критичної інфраструктури в Харкові. Наразі місто залишається без світла та водопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.