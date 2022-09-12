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Більшість зрадників виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, втеча триває, - Монастирський

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Більшість зрадників виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, втеча триває, - Монастирський
Правоохоронні органи України проводять заходи щодо виявлення та встановлення зрадників на деокупованих територіях.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також спільно з СБУ ми організовуємо перевірки та роботу з розшуку та встановлення колаборантів",  - сказав міністр.

"Як ви знаєте, більшість із них виїхала до звільнення території, на підконтрольні Росії території, за кордон. Вони тікають наразі із тих міст, які розміщені набагато далі від тих населених пунктів, які ми вже звільнили. ... Ця робота проводиться… Дайте нам трохи часу, тиждень хоча б, і ми системно відзвітуємо про те, що там побачили та встановили", - додав Монастирський.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это они временно выехали. Через месяц с помощью своих родственников из слуг народа приедут обратно и будут первыми на получение компенсаций.
  • Огусто
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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