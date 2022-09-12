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Росіяни посилили репресії проти українців на окупованих територіях, - ОК "Південь"

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Росіяни посилили репресії проти українців на окупованих територіях, - ОК "Південь"
Розлючені успіхами ЗСУ, росіяни посилили репресивні заходи проти українців на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти з подвійною силою і ентузіазмом вишукують представників руху спротиву. Вони посилюють свої поліцейські заходи і терористичні підходи щодо чоловіків, які знаходяться на окупованій території. Продовжується практика подворових обходів, вишукування на людях тих самих татуювань. Тобто практика їх дій в принципі не змінюється. Тільки час від часу її посилюють або послаблюють", - розповіла вона.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    Коли підем на Донецьк мабуть 90% шуганеця в рашку.
  • VOLVO XC 70
    чем сильнее давят тем больнее ударят... закон физики учили кацапы...
  • Лилия Стацкая
    💯%!
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