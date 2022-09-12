Кожен сантиметр Луганщини відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми, - Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазаначив, що звільнені населені пункти Луганської області є, там триває зачистка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми", - підкреслив Гайдай.

Очільник ОВА звернувся до місцевих мешканців:

"Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій - знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом". Допомагаємо та підтримуємо до Перемоги!".

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Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки.

"Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність - ми їхали з дому, а вони з "заробітків", які є пограбуваннями, в чергах на виїзд автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має "у вєлікой держави". В тих населених пунктах, де росармія залишилася - їхні бійці деморалізовані, готуються до поразки, хочуть теж тікати і пиячать", - пише Гайдай.

Очільник Луганщини підкреслив, що у населених пунктах, де партизани підняли українські прапори - вони досі на місці. Окупанти та колаборанти не наважуються їх зняти

"Сьогодні провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів, після команди військових. Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку. До уваги колаборантів! Залишитеся і буде сподіватися, що не згадаємо; чи поїдете і будете переховуватися - ми знайдемо кожного, де б ви не були. 2014-й не повториться", - заявив Гайдай.