Арештовано майно екснародного депутата України Горбатова, який з Криму фінансував окупантів, - ДБР

Суд арештував активи колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Горбатов продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам та терористичним організаціям. Арештовано також активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства. Таким чином депутат намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність на території окупованої АР Крим, сплачуючи податки та збори у бюджет держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

🔹Загалом арештовано 3 квартири, 8 адміністративних будівель, 2 житлових будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (8 легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення, причепи).