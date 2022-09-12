Завдано понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях на Півдні. Уражено 2 понтонні мости, - ОК "Південь"

Обстановка у південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, динамічною у розвитку подій, проте контролюється Силами оборони. Тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, ворог, намагається організувати контрнаступальні дії та здійснює вогневий тиск на підрозділи наших військ ракетно-артилерійськими ударами за підтримки авіації.

"Протягом ночі наші позиції двічі атаковано ворожими винищувачами, завдано ракетні удари та застосовано важку артилерію по територіальних громадах вздовж лінії зіткнення і в тилових районах. Близько півночі ракетами зенітно-ракетної системи С-300 ворог завдав удару по Баштанському району на Миколаївщині. Є влучання по об’єкту транспортної інфраструктури, пошкоджено газогін, зруйновано будівлю крамниці. Люди не ушкоджені", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", протягом ночі Криворізький та Нікопольський райони також потерпали від обстрілів. В Зеленодольській громаді ударами "Ураганом" по приватному сектору понівечено житлові будинки, господарчі споруди, перебито газогін.

В Нікопольському районі "Гради" та важка артилерія гатили по території трьох громад - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнувань уточнюються. Людських втрат нема.

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"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами завдано понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях, районах зосередження живої сили та бойової техніки в тилу, двічі атаковано понтоні мости через Інгулець та Дніпро. Сили оборони здійснюють цілодобовий вогневий контроль мостів та переправ, не дозволяючи окупантам забезпечити поповнення запасів бойової техніки та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

За результатами нічних боїв ворог втратив 10 рашистів, 1 танк Т-72, 1 самохідну артилерійську установку та 1 автомобільну техніку. В районі Нової Каховки та Дар’ївки уражено 2 понтонні мости, наведені ворогом через Дніпро та Інгулець, їх подальше використання неможливе.

Також зазначається, що в корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі продовжують бойове чергування 4 надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет "Калібр", також маневрують вздовж кримського узбережжя 3 великих десантних кораблі.

"Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріл реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Діяти чітко і оперативно. Дотримуватися правила двох стін, за доцільністю", - звертаються в ОК "Південь" до мешканців південних регіонів.

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