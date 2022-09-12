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Зрадник, який коригував вогонь по Запоріжжю, отримав 15 років в’язниці

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Зрадник, який коригував вогонь по Запоріжжю, отримав 15 років в’язниці
Суд у Запоріжжі відправив за ґрати на 15 років 64-річного місцевого мешканця, який збирав та передавав ворогу інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ.

Про це повідомляють СБУ та прокуратура Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці затримали чоловіка під час багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення рф", - розповіли в СБУ.

Чоловік фотографував переміщення Сил оборони України, воєнні та стратегічні об’єкти. І відправляв інформацію "куратору" в РФ. Окупанти використовували дані для планування та підготовки обстрілів міста.

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Зловмисника затримали в квітні під час передачі ворогу розвідданих про місця дислокації складів з військовою технікою та боєприпасами.

Його визнали винним у державній зраді. Крім ув’язнення, коригувальнику присудили конфіскацію всього майна.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Святогірська міськрада Донецька обл. Поки що без коментарів просто фото
  • Right Right 2d264255
    Леночку ополченочку посадять за те що здавала позиції наших в 14 році, а її Моніку посадять за злив операції по затриманню вагнерівців 💯

  • Богдан Сварга
    Як Пороха звинувачувати у всіх гріхах без рішення суду то на всю країну... Поясніть з якого міркування доведеному ворогові ретушують пику?
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