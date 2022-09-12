Зрадник, який коригував вогонь по Запоріжжю, отримав 15 років в’язниці
Про це повідомляють СБУ та прокуратура Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці затримали чоловіка під час багатоетапної спецоперації у Запоріжжі. Він виконував завдання своєї невістки, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабного вторгнення рф", - розповіли в СБУ.
Чоловік фотографував переміщення Сил оборони України, воєнні та стратегічні об’єкти. І відправляв інформацію "куратору" в РФ. Окупанти використовували дані для планування та підготовки обстрілів міста.
Зловмисника затримали в квітні під час передачі ворогу розвідданих про місця дислокації складів з військовою технікою та боєприпасами.
Його визнали винним у державній зраді. Крім ув’язнення, коригувальнику присудили конфіскацію всього майна.