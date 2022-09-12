Розпочалося засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні, на порядку денному - ситуація на ЗАЕС

У Віденському міжнародному центрі у понеділок розпочалося регулярне засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ), у центрі уваги якого, зокрема, буде ситуація навколо Запорізької АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Рада щойно розпочалася. І, звичайно, у центрі її уваги буде обговорення ситуації в Україні, але також інші важливі питання - як Іран та воєнно-морські ядерні установки, які становлять великий інтерес для ряду країн", - зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав про візит місії Агентства на чолі з ним на Запорізьку АЕС, зазначивши, що її важливим результатом стало, окрім підготовленого звіту про ситуацію, встановлення постійної присутності експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Їхня присутність на станції дозволяє отримувати "вчасну і точну інформацію" щодо ситуації на станції та навколо неї.

Гроссі наголосив, що наразі двома найважливішими питаннями з метою стабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС є припинення обстрілів території станції та забезпечення зовнішнього енергоживлення АЕС.

Він також зазначив, що МАГАТЕ проводить консультації з Україною та Росією з приводу створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Я закликав під час мого брифінгу на РБ ООН кілька днів тому до негайного створення зони фізичної та ядерної безпеки навколо станції. І я розпочав консультації з цього питання з обома сторонам - звичайно, з моїм природнім партнером Україною, оскільки це українська станція, але також з Росією, яка є невід’ємною частиною дискусії з огляду на контроль нею об’єкта", - сказав він.

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Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.