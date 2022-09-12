Путін знає про відступ військ РФ в Україні, - Пєсков

Військове командування РФ інформує російського диктатора Путіна про "перегрупування військ Росії" в Україні.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, все, що відбувається, будь-які дії, які роблять військові під час "спецоперації", доповідаються верховному головнокомандувачу. Президент (Путін. - Ред.) перебуває на постійному, можна сказати цілодобовому зв'язку і з міністром оборони, і з усіма воєначальниками. Звісно, по-іншому і бути не може під час виконання "спеціальної військової операції", - сказав речник Кремля.

За словами Пєскова, так звана "спецоперація" триває і триватиме "до досягнення тих цілей, які спочатку було поставлено".

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