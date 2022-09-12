Окупанти вдарили по густонаселеному житловому масиву Харкова (оновлено)
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Окупанти знову б’ють по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.
Про обстріл також повідомив мер Ігор Терехов.
"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густонаселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.