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Путін використовує кожен кубометр газу для розколу Європи, – президент Австрії ван дер Беллен

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Путін використовує кожен кубометр газу для розколу Європи, – президент Австрії ван дер Беллен
Президент Австрії Александр ван дер Беллен підтримав жорсткі санкції проти Росії та закликав якнайшвидше позбутися залежності від російського газу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента Австрії.

Він підкреслив, що загарбницька війна Росії в Україні "стосується всіх нас".

"Кожен кубометр газу Путін використовує для розколу Європи. Ми повинні вийти із залежності, яку самі собі заподіяли. Інвестуючи у відновлювані джерела енергії, ми зберігаємо енергію", - написав президент Австрії.

Він також закликав не "вплутуватися в угоду з російським режимом". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все можливе, щоб зупинити російську загарбницьку війну, - президент Австрії ван дер Беллен

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    ЧУДО! ХРОМОЙ ПРОЗРЕЛ!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Это всего лишь "заклики", а по сути Европа продолжает оплачивать военные расходы рашки.
    Спонсоры войны остаются те же.
  • Vladyslav Novikov
    Щось він дуже рано прозрів, ще 200 років не пройшло, а він вже прозрів.
    О, точнісінько, я зрозумів! На його банківській рахунок не надійшов транш з москви, от він і прозрів.
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