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Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА

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Окупанти використовують лікарню в Новій Каховці виключно для своїх військових, - ОВА
У тимчасово окупованій Новій Каховці російські загарбники використовують лікарню виключно для своїх військових.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Тобто, якщо туди поцілити ракетою, великої біди не буде.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    В Чернобаевке неплохие доктора, приезжайте.
  • KosAn30 JT26
    та хватит этого клоуна постить...этот ******** с его обосраными тиктокерами уже никому не интересен ,так как показали на войне сцыкунами видеоблогерами,опасность они только для ванек составляют когда те через их ********** загранотряды прорываються)
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