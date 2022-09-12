Заклики до діалогу з Росією ламають європейську єдність, - МЗС Польщі

Країни ЄС, які закликають до діалогу з Росією, ламають європейську єдність.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, стримування Росії є в інтересах усієї Європи, а ті, хто вимагають діалогу з Росією, сьогодні ламають європейську єдність.

Пшидач зазначив, що Нормандський формат не призвів до стабільного миру в Європі.

"24 лютого та Росія, з якою Нормандський формат і далі хотів вести дискусію, просто запустила ракети в напрямку Києва й атакувала незалежну Українську державу", - пояснив заступник міністра.

Політик також послався на слова президента Франції Емманюеля Макрона, який розкритикував держави Центральної та Східної Європи, зокрема Польщу, за активну позицію. Щодо зауваження про те, що він назвав країни регіону "розпалювачами війни", він сказав, що хоча французьке формулювання можна інтерпретувати по-різному, але "це, безумовно, була критика, нервова реакція на східну політику Європейського Союзу".

"Де-факто, президент Макрон, схоже, каже, що не може бути такого, щоб країни Центральної Європи, такі як Польща чи інші, домінували чи нав'язували східну політику Європейського Союзу. Східна політика Європейського Союзу, за словами французького президента, буде проводитися, швидше за все, переважно Францією, можливо, у співпраці з Німеччиною, а не якісь країни Центральної чи Східної Європи намагатимуться нав'язати свій порядок денний усьому Європейському Союзу", - оцінив Пшидач заяви Макрона.

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