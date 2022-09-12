Трамп має подивитися на війну РФ проти України без рожевих окулярів, - Зеленський

У 45-го президента США Дональда Трампа було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

"Мені здається, що він (Трамп. - Ред.) має на все це (війну РФ проти України. - Ред.) подивитися з погляду загрози не тільки Україні. Може, для нього ми досить далеко перебуваємо, але у війні немає відстаней. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів", - сказав Зеленський.

За словами президента, Трамп мав достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.

"Він обіймав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, коли ти маєш усі сили та дані розвідки, то ти маєш розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, чого прагне і як він туди йде. І я не знаю, може йому (Трампу. - Ред.) це потрібно було для його внутрішньої політики, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння із президентом Росії", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України залишиться й надалі.

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