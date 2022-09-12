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Порошенко з волонтерами купили обладнання на мільйон гривень для сил ППО ЗСУ

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Петро Порошенко разом з волонтерами закупив обладнання для станцій підрозділів протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

Порошенко з волонтерами купили обладнання на мільйон гривень для сил ППО ЗСУ 01

"Ось тут – мільйон гривень. Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені", – пояснив п’ятий президент.

Як відомо, система протиповітряної оборони навколо Києва після 2014 року була переобладнана за кошти корпорації "Roshen". Як розповіли у Міноборони, свого часу Україна мала три кільця протиповітряної оборони, але проросійські агенти в керівництві України до 2014 року продали або знищили це озброєння, тож систему ППО довелося відновлювати.

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Днями Порошенко також оголосив, що спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" передає у війська сотні радіостанцій Motorola та пічки-буржуйки.

Політик разом з послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота THeMIS для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Коли не вибрали Чорновола і коли не вибрали у 2019 році Порошенка. Звичайно Чорновола було важко вибрати, бо 90% українців иали таку ідеологію, як сьогодні даунбас, а ось у 2019 році телевізор пуйла і Бені-медведчука перемогли. Могло б і нападу 24.02.2022 року і не бути, якби Президентом був Порошенеко, бо ми готувалися би зустрічати ворога на кордоні, а не розміновувати переходи і в нас булиб і ракети і дороги. Але нарід 73% вирішив ховатися по підвалах і кожного дня когось хоронити.
  • Right Right 2d264255
    Дякую п'ятому та сьомому президенту 💯💪
  • Maxim Ak-Murza
    Главное тут - не перепутать. Порох - нехороший человек, барыга и редиска, он закупает для ЗСУ. А Дерьмак - хороший человек, герой и рыцарь на белом единороге, он гуманитарку ворует в промышленных масштабах.
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