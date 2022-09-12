Російське керівництво призупиняє відправлення нових підрозділів до України, - Генштаб

Велика кількість добровольців у РФ відмовляється від служби в бойових умовах через ситуацію, яка склалася в зоні бойових дій, відправлення нових підрозділів в Україну призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"Військове командування російської федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, ситуація посилюється загальним ставленням до власних поранених у РФ. "Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - наголошується в повідомленні.

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