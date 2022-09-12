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На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців - Верещук

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На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців - Верещук
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців.

"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За її словами, отже, майже 1-1,2 млн українців залишаються на тимчасово окупованих територіях.

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Топ коментарі

  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Крим більше 2 млн - забула?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не нагнетай !!!
    шо с АЗОВцами?
  • Evgeny N
    О! Мері Поппінс вилізла! Так шо там зі вже звільненими територіями? Ти ж з 2021-го займалась "реінтеграцією"! Все норм? Є розроблений план, послідовність дій, розмежування відповідальності, резерв необхідних матеріалів, медикаментів, продовольства, логістичні дії розписані?
    Чим ти, курва, займалась ці роки?

    Я вже не кажу про "Азовців", за яких тебе треба на кіл посадити!
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