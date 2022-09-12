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Веніславський став представником президента у Верховній Раді

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Веніславський став представником президента у Верховній Раді
Президент України Володимир Зеленський призначив Федора Веніславського Представником Президента України у Верховній Раді України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному указі президента, розміщеному на його сайті.

У тексті указу йдеться: "Призначити Веніславського  Федора Володимировича Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)".

Іншим указом Зеленський звільнив Веніславського  від виконання обов'язків Представника Президента України у Конституційному Суді України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський

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Топ коментарі

  • Amber
    В списках слуг , не може бути нормальних людей , це моя особиста думка !
  • Urs
    если кто забыл, то напоминаю - тот же уровень ***********

  • Перехватчик
    MilitaryAviationInUa

    @Ukraine_AF

    ·

    11 сент.

    Під час виконання бойового завдання загинув Вадим Благовісний, пілот штурмовика Су-25, уродженець Ніжинського району, Чернігівської області.

    У березні Президент України нагородив Вадима орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

    Вічна пам'ять Герою!

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