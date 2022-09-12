Кулеба і Боррель обговорили контрнаступ України, надання зброї, санкції та фінансову допомогу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили у телефонній розмові контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності та підтримку ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

ВІн зазначив: "Жозеп Боррель зателефонував мені, щоб висловити своє захоплення та пошану силами оборони України, які звільняють нові території від російської окупації. Він вивчив, як ЄС може допомогти Україні та наблизити мир. Я запросив зброю, санкції і фінансову допомогу", - написав він.

У свою чергу Боррель запевнив, що підтримка ЄС продовжуватиметься.

"Обговорили із міністром Дмитром Кулебою надихаючий контрнаступ України з метою відновлення її територіальної цілісності. Підтримка ЄС триватиме, наша стратегія працює: допомогти Україні дати відсіч, чинити тиск на РФ санкціями та підтримати партнерів у всьому світі", - наголосив він у твіттері.

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