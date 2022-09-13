Відновлено другу резервну лінію електропередачі до Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було відновлено другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Це дозволяє однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві", – йдеться в повідомлені.

В МАГАТЕ зазначили, що останній діючий реактор №6 ЗАЕС, який працював кілька днів на потужності, необхідній для забезпечення власних потреб станції, було зупинено після відновлення лінії електропередачі 330кВ та переведено у режим холодної зупинки, як і п'ять інших реакторів раніше .

"Зараз відновлено лінію 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення електростанції необхідним для її функцій безпеки ресурсом, а раніше відновлена ​​лінія 330 кВ залишається в резерві", - пояснили в агентстві, додавши, що обидві лінії можуть отримувати електроенергію від мережі через розподільний пункт сусідньої ТЕС

Також зазначається, що чотири основні зовнішні лінії електропередачі Запорізької АЕС не працюють.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що, незважаючи на наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною. У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС і на тому, що Гроссі розпочав попередні консультації з відповідними сторонами.