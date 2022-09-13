Створюємо штаб по реагуванню на пошкодження енергетичної інфраструктури, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні
"За моїм дорученням прем'єр-міністр України провів сьогодні нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом". Буде утворено Координаційний штаб для швидкого реагування на подібні прояви російського терору. Також будуть виділені кошти на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - сказав він.
Президент подякував усім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах.
"Сотні населених пунктів у кількох областях України були знеструмлені через ці удари. Енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області і міста Харкова вдалося відновити", - зазначив він.
Зеленський сказав: "Але сьогодні нові удари по енергетичних об'єктах. Нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору".