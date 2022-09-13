Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації

Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.

"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.

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