Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації
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Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.
Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.
"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.