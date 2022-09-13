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Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації

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Губернатор російської Бєлгородськї області Гладков закликав мешканців двох сіл до евакуації
Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.

"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.

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Топ коментарі

  • Да-это-я
    трохи не так, Україна повинна попередити парашу, що на кожний удар по інфрастуктурі, буде надано удар у відповідь!
    Далі - усі енергитичні електропідстанції параші є у вільному доступі в інеті!
    Далі - визначити координати фізичних об"єктів енергетики параші не є проблемою!
    Далі - більшість розподідьчих підстанцій великої потужності знаходиться у майже безоюдних місцях! Так є!
    Далі - навіть найбільші та найпотужніші трансформатори мають корпуси не захищені від ... Пояснювати?
    Далі - навіть пересічний диспетчер будь якої енергосистеми вкаже найбільш визначні ТР-РИ на розподільчих підстанціях.
    Далі - не має сенсу пояснювати!

    Шлях винещення енергетичної інфраструктури, це двосторонній рух! І він веде в АД!

    парашиньці у своїй гордині про це забули.
    пляшка їм в ...

    при великій потребі параша залишиться без е/е за лічені дні!
  • олег иванов 9d1a2ffb
  • Bodalux
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